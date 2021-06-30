В США опровергли слухи о движении эсминца в оккупированный Крым

Ракетный эсминец США USS Ross не движется к оккупированному Крыму и находится в порту Одессы. Он участвует в совместных американо-украинских учениях Sea Breeze 2021, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорится в пресс-службе американского флота в Twitter. Накануне в Сети появилась информация о том, что эсминец якобы начал движение в направлении Крыма.

"Несмотря на недавние сообщения эсминец USS Ross еще 30 минут назад находился и в обозримом будущем будет располагаться в порту Одессы, Украина, для поддержки учений Sea Breeze" , - говорится в сообщении.

Despite recent reports, @USNavy#USSRoss as of 30 minutes ago and for the foreseeable future is in port #Odesa, #Ukraine to support #ExerciseSeaBreeze. pic.twitter.com/SJ2KUcQUVg — Exercise Sea Breeze (@ExSeaBreeze) June 29, 2021

Напомним,в регионе Черного моря в понедельник, 28 июня, начались учения Sea Breeze 2021 и морское патрулирование, организуемые Военно-морскими силами (ВМС) Украины и шестым оперативным флотом ВМС США.

В Sea Breeze 2021 примет участие вторая постоянная военно-морская группа НАТО. Кроме того, в этом году к учениям подключится наибольшее число стран-участниц за всю историю: более 30 государств направят порядка 5 000 военнослужащих, 32 корабля, 40 летательных аппаратов, 18 отрядов специального назначения и водолазных групп.

Автор: Даша Харченко