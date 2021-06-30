Курс валют НБУ на 30 июня
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в среду, 30 июня 2021 года
Курс доллара, по сравнению с 29 июня, упал на 22 коп до 27.18 за 1 доллар.
Курс евро снизился на 44 коп до 32.30 за 1 евро.
Рубль подешевел на 6 коп до 3.74 за 10 рублей.
Фунт стерлингов подешевел на 50 коп до 37.58 за 1 фунт стерлингов.
Швейцарский франк подешевел на 44 коп до 29.45 за 1 швейцарский франк.
Курс польского злотого снизился до отметки 7.15 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|27.176300
|EUR
|Евро
|32.301800
|RUB
|Рубль
|0.373570
|GBP
|Фунт стерлингов
|37.578000
|CHF
|Швейцарский франк
|29.451400
|PLN
|Польский злотый
|7.148600