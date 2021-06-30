Курс валют НБУ на 30 июня

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в среду, 30 июня 2021 года

Курс доллара, по сравнению с 29 июня, упал на 22 коп до 27.18 за 1 доллар.

Курс евро снизился на 44 коп до 32.30 за 1 евро.

Рубль подешевел на 6 коп до 3.74 за 10 рублей.

Фунт стерлингов подешевел на 50 коп до 37.58 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подешевел на 44 коп до 29.45 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого снизился до отметки 7.15 за 1 польский злотый.