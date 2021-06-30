Тарифы на электричество потянут за собой цены на все товары

В Украине появился риск возникновения монополии крупных производителей на рынке электроэнергии, сообщает UBR.

Это произойдет в случае реализации инициативы Минэнерго о временном запрете частным трейдерам и электропоставщикам подавать заявки на продажу ресурса в сегментах рынка "на сутки вперед" (РСВ) и внутрисуточном (ВСР), отметила эксперт организации "Лига антитраста" Галина Верцимаха.

Монопольное положение, по ее мнению, приведет к росту цен на этих рынках, а, соответственно, и к удорожанию электроэнергии для небытовых потребителей, ценообразование которой зависит от биржевых котировок.

Минэнерго аргументирует необходимость такого решения опасностью срыва отопительного сезона, появившейся из-за манипуляций трейдеров – якобы они и поставщики в июне продавали электроэнергию, которой у них по факту не было, из-за чего рыночная цена ресурса опустилась ниже себестоимости производства.

Убытки генерирующих предприятий могут не позволить им провести плановые ремонты, закупить топливо, что не даст им обеспечить выработку электрики зимой на необходимом уровне.

UBR.ua расспросил экспертов, существует ли возможность у властей для того, чтобы убить двух зайцев – обеспечить и конкуренцию на рынке э/э, и необходимый доход производителям.

Что будет после ухода трейдеров

Трейдеры и электропоставщики занимают 36% на рынке РСВ. Этот объем, считает Галина Верцимаха, в случае запрета должен перейти к крупным производителям электричества – государственному оператору атомных станций "Энергоатому", а также энергохолдингу "ДТЭК" Рината Ахметова, который сконцентрировал большую часть тепловой генерации в Украине.

Доля крупных производителей после "изгнания" конкурентов с рынка может достичь 80%. Если бы регулятор – Нацкомиссия, регулирующая сферы энергетики и ЖКХ (НКРЭКУ) – утвердил бы предложение Минэнерго, то таким "подарком", говорит Верцимаха, предприятия "воспользовались бы для получения дополнительных доходов".

Она приводит пример Бурштынского энергоострова (БуОС) – отдельной от остальной Украины энергетической зоны (Закарпатская, части Львовской и Ивано-Франковской обл.), где "компании группы ДТЭК занимают монопольное положение, и доля которых на разных сегментах рынка в разные периоды нагрузки достигает 90%".

По данным госпредприятия "Оператор рынка", средневзвешенная цена электроэнергии в БуОС на рынке РСВ в июне составляла 1706,26 грн/МВт-ч, в то время как в Объединенной энергосистеме Украины (ОЭС) – 1392,80 грн/МВт-ч. С учетом рыночных цен электропоставщики формируют и цену для небытовых потребителей.

"За счет манипуляций с блокировкой импорта и заявками на продажу электричества на рынке, цена в БуОС, как мы видим, выше цены на территории ОЭС Украины" , – говорит эксперт "Лиги антитраста".

Благодаря режиму спецобязательств ПСО, по которому "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" дотируют более низкую цену э/э для бытовых потребителей, и который, хоть и в измененном виде, должен сохранится и в этом году, население напрямую не ощутит колебаний на рынке электричества. Но косвенно оно затронет всех украинцев.

"Повышение цены на электроэнергию, которое почувствуют и оплатят промышленные потребители, ляжет бременем и на бытовых. Все мы покупаем товары, работы, услуги, в цену которых производители и продавцы включают расходы на электроэнергию" , – поясняет Верцимаха.

Потребителям грозят веерные отключения

Среднемесячная стоимость электроэнергии в июне в ОЭС упала до "исторического минимума".

Об этом заявлял и министр энергетики Герман Галущенко, констатируя, что цена в ОЭС "была намного меньше, чем даже себестоимость электроэнергии, которую производит ГП "Энергоатом". А атомщики в принципе производят самую дешевую э/э в стране.

Это, как уже отмечалось, ставило под угрозу доходы энергогенерирующих предприятий, а впоследствии и стабильность прохождения будущего отопительного сезона.

Прошедшей зимой Украина уже сталкивалась с риском веерных отключений потребителей от питания, хотя и по другим причинам, связанным с низкими запасами угля на тепловых электростанциях.

Причиной же снижения стоимости электроэнергии в этом мае-июне были названы профицит электроэнергии и спад потребления, а также – действия воспользовавшихся этим трейдеров и электропоставщиков.

Согласно объяснениям сторонника этой позиции, секретаря Национального союза журналистов Украины Сергея Лямца, трейдеры начали "торговать воздухом", то есть продавать объемы ресурса, которых у них по факту не было.

Это, в свою очередь, вынуждало производителей, которые не могли найти покупателя на рынке "на сутки вперед" (с подачей ресурса на следующий день), продавать ее на внутрисуточном рынке (на котором энергия отпускается после завершения торгов на РСВ и непосредственно в течение дня, когда должна произойти поставка).

Однако ранее НКРЭКУ сняла нижние границы цен на самом дешевом из рынков – балансирующем. Из-за этого у производителей не хотели покупать ресурс на потенциально более дорогом ВСР, и они выпадали в тот самый балансирующий рынок "наказания", на котором вынуждены были продавать э/э практически бесплатно.

Из-за этого регулятор обязал поставщиков и трейдеров продавать только имеющийся у них запас энергии, а также повысил верхний предел цен на РСВ/ВСР (верхние и нижние границы цен называются "прайс-кэпы"). Видимо, в результате этих действий стоимость электроэнергии в ОЭС к 26 июня значительно подросла – до 1610,56 грн/МВт-ч.

Эти меры – в частности, повышение верхних прайс-кэпов – уже содержались в письме Минэнерго от 2 июня, отправленного в НКРЭКУ после совместного совещания с госпроизводителями, регулятором и операторами рынка, а также "другими производителями и поставщиками электроэнегии".

Но, среди прочего, в министерстве тажке рекомендовали НКРЭКУ временно запретить трейдерам и электропоставщикам подавать заявки на продажу электроэнергии на РСВ/ВСР.

Судя по заявлению, сделанного по этому поводу министром Германом Галущенко 18 июня в Верховной Раде – "некоторые шаги уже сделаны. Есть еще инициативы, которые будут продвигать" – предложение остается в силе.

Необходимость обеспечивать финансирование для подготовки к отопительному сезону не отрицает и Галина Верцимаха, однако она указывает, что виновными трейдеров и поставщиков в падении цен назначили без какого-либо расследования обстоятельств удешевления ресурса на рынках.

"Кроме общих фраз и обвинений трейдеров и поставщиков в обвале цены путем "фиктивного" увеличения предложения на РСВ, никаких имен, названий компаний или начатых расследований по конкретным компаниям нет. Мы не утверждаем, что май отличался примерным поведением этих участников, определенные манипуляции и выставления на продажу объемов, которых фактически еще нет в портфеле, имели место. Но могли ли они иметь следствием такое значительное падение цены – вряд ли" , – говорит Верцимаха.

Эксперт поясняет свое мнение тем, что к снижению стоимости э/э главным образом должны были привести не действия трейдеров, которые занимают только треть рынка, а объективные обстоятельства и рыночные факторы – увеличение производства солнечных электростанций, а также выработки "Укргидроэнерго" за счет полноводия.

К тому же, указывает эксперт, в отечественном энергетическом законодательстве хоть и существует понятие рыночных "манипуляций", но оно не содержит объективных критериев, по которым можно было бы определить такие действия.

С последним мнением согласился и экс-министр энергетики и действующий председатель Всеукраинской энергетической ассамблеи (ВЭА) Иван Плачков.

"Сегодня существует очень хороший алгоритм энергорынка, но беда в том, что мы не обеспечили его нормативной базой и программным обеспечением, которые установили бы ответственность за "торговлю воздухом". Если в условиях рыночной экономики государство утвердило законодательно систему, при которой бизнесмены могут совершать такие действия без нарушения уголовного кодекса, мы не имеем право предъявлять к ним никаких претензий" , – считает Плачков.

На рынке э/э – системные проблемы

Часть экспертов, опрошенных UBR.ua, не согласилась с тем, что ограничения по продаже электроэнергии для трейдеров повлияет на разнообразие предложения на рынке. Дело в том, что 90% ресурса туда и так поставляются из одних источников – от "ДТЭК"," Энергоатома" и "Укргидроэнерго". Напрямую потребителям, либо трейдерам.

Соответственно, на эту проблему присутствие или отсутствие трейдеров на рынке не повлияет.

"В электроэнергетике конкуренция может обеспечиваться только на уровне производителей, а не поставщиков. Ведь у последних добавленная стоимость формируется в офисе, от зарплат юристов и секретарш – там меньше 5%. Они не могут конкурировать, им негде сокращать затраты. Если бы были разные источники к снижению себестоимости, тогда бы и формировалась сбалансированная цена" , – считает энергоэксперт Сергей Дяченко.

Чтобы обеспечить конкуренцию на рынке, нужно создать новые генерирующие компании за счет привлечения инвесторов, особенно в высокоманевровые мощности, которых в Украине недостаточно, и в основном – в газовые тепловые станции, считает Дяченко.

Сергей Плачков же уверен, что нынешние действия Минэнерго по изменению прайс-кэпов и ограничениям для трейдеров являются "ситуативными" и не могут устранить кризис в энергосистеме, в первую очередь связанный с замкнутым кругом долгов на рынке.

Чтобы разорвать его, сейчас необходимо провести аудит работы энергорынка за прошедшие два года, привлечь к этому европейских и отечественных специалистов, добавляет экс-министр.

Галина Верцимаха также уверена, что для системного разрешения проблем в энергетике необходимо обратить внимание на собственников рынка, определив, является ли последний конкурентным.

Кроме того, нужно расследовать, действия каких компаний искривляют ситуацию на рынке и негативно влияют на потребителей. Для этого у властей "есть все необходимые инструменты".

Для решения проблем с манипуляциями трейдеров властям стоит имплементировать систему мониторинга деятельности его участников, также предусматривающую ответственность за манипуляции, говорит эксперт.