Что изменится с 1 июля: пенсии, налоговые проверки, блокирование счетов

Вторая половина года начинается с серьезных нововведений, которые почувствуют на себе многие украинцы. Это и открытие рынка земли, и рост пенсий, и многие другие изменения, сообщает Сегодня.

Основные факты о том, что изменится в Украине с 1 июля.

Можно покупать и продавать сельхозземлю

С 1 июля вступает в силу закон о рынке земли – О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения. С этого момента граждане Украины – физические лица получают право покупать и продавать земли сельскохозяйственного назначения, которые находятся в частной собственности. Один собственник может купить до 10 тысяч гектаров земли.

Также с 1 июля упраздняется такая форма владения землей, как "постоянное пользование". Граждане, у которых есть в постоянном пользовании или пожизненном унаследованном владении участки, предназначенные для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, могут их выкупить, чтобы владеть ими и дальше. Заплатить придется сумму, равную нормативной денежной оценке земли. При этом покупателям может быть предоставлена рассрочка на 10 лет.

С 24 июля вступит в силу еще один земельный закон – "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно планирования использования земель". Данные об участках, их пользователях и владельцах должны публиковаться в открытом доступе на одном из геопорталов, который выберет громада (нацпортал, портал громады или другие площадки).

Повышается прожиточный минимум, пенсии и соцвыплаты

С 1 июля впервые в этом году увеличивается прожиточный минимум. Для каждой социально-возрастной группы этот показатель вырастет на 4,8%, притом что потребительская инфляция только за 5 месяцев этого года составила 6,1%.

Вслед за прожиточным минимумом вырастут и пенсии, а также некоторые другие социальные выплаты, привязанные к нему.

Минимальная пенсия по возрасту в нашей стране равняется прожиточному минимуму для нетрудоспособных лиц. Этот показатель с 1 июля увеличивается на 85 грн – с 1769 до 1854 грн. Соответственно, на 85 грн повысится и минимальная пенсия.

Напомним, минимальную пенсию получают те, кто достиг пенсионного возраста, но не имеет необходимого страхового стажа – 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин.

Кроме того, одновременно с прожиточным минимумом увеличиваются некоторые надбавки к пенсиям. В частности, за каждый дополнительный год стажа теперь будут доплачивать по 18,54 грн (сейчас – по 17,69 грн). Доплаты за уход за людьми с инвалидностью, в зависимости от группы, вырастут до 1390,5-2781 грн (сейчас они составляют 1326,75–2653,5 грн).

Повышаются и другие выплаты: максимальный размер помощи по безработице, минимальный и гарантированный государством размер алиментов, помощь малообеспеченным семьям, помощь одиноким матерям и др. Людям, которые вышли на пенсию в 2019-2021 годах и их пенсия не попала под индексацию, с июля обещают выплачивать дополнительно по 100 грн. Подробнее читайте в материале Пенсии и надбавки решили увеличить: кто получит прибавку.

Новые требования "языкового закона"

16 июля начнет действовать целый ряд новых норм, предусмотренных законом "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Речь о тех пунктах, которые вступают в силу через два года после самого закона. О них далее.

Вводятся экзамены по украинскому языку для тех, кто претендует на украинское гражданство. Чтобы стать гражданином Украины, претендент должен показать знание украинского языка не ниже уровня, который определит Национальная комиссия по стандартам государственного языка.

Появится государственный сертификат на уровень владения государственным языком Украины. Такой сертификат должны получать многие представители власти во главе с президентом Украины. В их числе госслужащие, главы местных администраций и их заместители, руководство Нацполиции, судьи и прокуроры, а также руководители учебных заведений. А вот депутаты всех уровней, служащие Нацбанка и Нацполиции, офицеры-контрактники, адвокаты и нотариусы, медики и сотрудники коммунальных служб должны доказывать свой уровень владения украинским языком, предъявляя документ о полном среднем образовании с оценкой за украинский язык. А если не учил язык в школе – сдавать экзамен и получать сертификат.

Новые требования к использованию украинского языка в сфере культуры. В частности, он становится обязательным языком проведения всех культурных, развлекательных и зрелищных мероприятий. А выступления тех, кто не владеет украинским, должны сопровождаться синхронным переводом. Также должны быть обеспечены синхронный перевод спектаклей и субтитры к фильмам, которые идут не на украинском языке. Причем суммарное количество сеансов, где фильмы демонстрируются языком оригинала, не должно превышать 10%. Афиши, билеты, программки также должны издаваться на украинском языке. На государственном языке должны проводиться экскурсии, в т. ч. в музеях.

Каждая вторая книга должна быть на украинском языке. Эта норма распространяется на книгоиздательства и книжные магазины. При этом не будет учитываться книгопечатная продукция на крымскотатарском языке и языках других коренных народов и нацменьшинств Украины, если она издана за государственный счет в рамках программ по реализации прав коренных народов и нацменьшинств Украины. Также сделаны исключения для магазинов и издательств, которые распространяют книги исключительно на языках Евросоюза, учебники и разговорники иностранных языков.

Банковские счета должников будут блокироваться автоматически

До 6 июля должна заработать новая система блокировки счетов должников и автоматического списания денег. Она была узаконена в апреле, а на ее внедрение давалось три месяца.

Как сообщал Минюст, используя Автоматизированную систему исполнительного производства (укр. – Автоматизована система виконавчого провадження, АСВП), исполнители теперь получат информацию о всех счетах должников в любом из 73 банков Украины буквально в считаные часы. И если суд вынесет постановление о взыскании средств и передаст в исполнительную службу, задолженность будет списываться с банковского счета должника без его участия. А если имеющейся суммы не хватит, счет будет заблокирован до полного выполнения решения суда.

Таким образом предполагается быстро взыскивать долги по алиментам, по кредитам, штрафы за нарушение ПДД и другие.

Источник: Министерство юстиции Украины

Коллектора можно будет проверить на специальном сайте

C 14 июля начнет формироваться реестр коллекторских компаний. Все коллекторы, намеренные работать честно, соблюдая новые требования НБУ и права потребителей, должны в течение месяца – с 14 июля по 13 августа – зарегистрироваться в этом реестре. Остальные утрачивают право вести свою деятельность и требовать с кого бы то ни было долги.

Данные о зарегистрированных коллекторских компаниях будут в открытом доступе. Так что каждый сможет проверить, кто ему звонит: законопослушная компания, которая уже не сможет угрожать, запугивать или докучать постоянными звонками, или самозванцы, на которых можно жаловаться в полицию.

Опять начнется борьба с нелегальной занятостью

С 1 июля Государственная служба по вопросам труда вместе с налоговой службой начинают инспекции предприятий, которые подозреваются в использовании незадекларированного труда.

В поле зрения проверяющих попадут работодатели, которые имеют наивысший риск использования незадекларированного труда. По информации Минэкономики, такими считаются, в частности, компании, работающие в сфере торговли, сельского хозяйства, транспорта и организации питания. На первый раз нарушителей ждет штраф в размере 60 тыс. грн.

На дорогах появятся тайные фиксаторы скорости

С 1 июля на украинские дороги выезжают полицейские автомобили без опознавательных знаков, оборудованные интегрированными системами контроля скорости. В Госагентстве инфраструктурных проектов, которое закупило такие автомобили, их назвали автомобили-"фантомы".

Пока сообщается о 4 таких машинах. В марте Госинфрапроект публиковал фотографии четырех Skoda Kodiaq, которые обошлись в 6,6 млн грн. Их системы контроля способны фиксировать скорость как попутных, так и встречных автомобилей. Позже количество "фантомов" планируется увеличить.