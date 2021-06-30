Стали известны последствия промедления в вакцинации

Слишком медленное проведение массовой вакцинации населения различных стран от коронавируса может привести к возникновению и быстрому распространению новых, более заразных штаммов и вариантов. Такое мнение выразил инфекционист из Университета Огасты в американском штате Джорджия Роджер Макартур, сообщает Лента.Ру.

"Если мы будем действовать медленно, если будут районы, где охват вакцинацией, скажем, меньше 20 процентов, думаю, распространение будет очень, очень быстрым. С другой стороны, если говорить о районах, где охват вакцинацией составляет 60 процентов, где снижается число случаев [заражения], продолжают в некоторой степени соблюдать нормы социального дистанцирования, там, я думаю, быстрого распространения не будет" , — рассказал эксперт.

Инфекционист допустил, что в отдельных случаях распространения новых разновидностей вируса, в том числе вариант "дельта", может потребовать повторной вакцинации. Могут понадобиться препараты, специально разработанные против отдельных мутаций. Макартур признал, что на сегодняшний день "дельта плюс" является наиболее опасной и заразной разновидностью коронавируса из всех зафиксированных.