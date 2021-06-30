Байден посетит место трагедии в Майами, где обвалился жилой дом

Президент США планирует вылететь во Флориду, где в результате обвала 12-этажного жилого дома погибли более десятка человек и полторы сотни считаются пропавшими без вести, сообщает Укринформ.

Отмечается, что в ответ на вопрос, собирается ли он во Флориду, Байден ответил:

"Да, надеюсь... как только сможем. Возможно, уже в четверг".

Напомним, в прошлый четверг в округе Майами-Дейд (штат Флорида) обвалилась часть 12-этажного жилого дома .