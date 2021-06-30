Звезда "Чудо-женщины" Галь Гадот стала мамой в третий раз

Галь Гадот – израильская актриса и модель, наиболее известна по ролям в фильмах "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости", "Лига справедливости", "Чудо-женщина", "Шпионы по соседству", а также серии фильмов "Форсаж" ﻿стала мамой в третий раз. У знаменитости родилась девочка, которую назвали Даниэлой, сообщает Обозреватель.

Она также опубликовала первое фото малышки. Соответствующий снимок звезда разместила на странице в Instagram. Гадот родила третьего ребенка от бизнесмена Ярона Версано. На новом фото изображены дочери актрисы 9-летняя Альма и 4-летняя Майя.

"Моя милая семья! Я не могу быть более благодарной и счастливой (и усталой). Мы все рады приветствовать Даниэлу в нашей семье. Я посылаю всем вам любовь и здоровье" , – подписала кадр знаменитость.