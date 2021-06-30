В Moderna сообщили, эффективна ли вакцина против штамма "Дельта"

Компания-производитель вакцины против коронавируса Moderna сообщила, что их препарат является устойчивым против мутировавшего коронавируса "Дельта, сообщает Зеркало недели.

Там заявили, что вакцина производит в организме человека титры антител, которые нейтрализуют вирусные частицы всех штаммов. То же самое происходит во время заражения "Дельтой", хотя в этом случае таки наблюдается "незначительное сокращение титров".

Но такое же происходит и при заражении другими мутированными вариантами ковида, которые впервые обнаружили в Индии или Бразилии.

В компании также отметили важность продолжать вакцинацию населения. Исполнительный директор Стефан Бансель рассказал, что в Индии уже утвердили экстренное использование препарата от Moderna для граждан старше 18 лет.