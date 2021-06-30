В Украине будут судить граждан Турции за рекордную партию героина

В Украине будут судить четырех граждан Турции за контрабанду рекордной партии героина, стоимость которой на "черном рынке" составляет 2,3 млрд грн, сообщает Вести.

Четырех граждан Турции обвиняют в контрабанде наркотических средств в особо крупных размерах по предварительному сговору группой лиц. Они ввезли в Украину из Пакистана героин под видом партии риса, чтобы переправить в ЕС.