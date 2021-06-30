Дженнифер Лопес: соблазнительный образ в блестящем бикини

Дженнифер Лопес в очередной раз похвасталась новым фото. Она позировала на пляже в блестящем бюстгальтере от купальника. Очередной раз доказав, что она одна из самых откровенных и соблазнительных женщин мира.

Соответствующий снимок звезда разместила на странице в Instagram. Джей Ло надела короткие джинсовые шорты. Пышную грудь артистка подчеркнула с помощью откровенного бюстгальтера от купальника, который был украшен большим количеством камней. Мокрые волосы и тело еще больше делали образ соблазнительным и сексуальным.