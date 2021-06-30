ГБР и биотопливо: что рассмотрит ВР на заседании

Сегодня Верховная рада Украины собирается на заседание. Нардепы рассмотрят законопроекты о платежных услугах, присоединении к газотранспортной системе, правовых основах деятельности Государственного бюро расследований, сообщает РБК-Украина.

Во втором чтении Рада планирует рассмотреть законопроекты:

об изменениях в законе о пестицидах и агрохимикатах (№2289);

о совершенствовании корпоративного управления в банках (№4367);

о выводе банков с рынка и удовлетворении требований кредиторов (№4546);

о статусе гражданского истца для Фонда гарантирования вкладов (№4547);

о присоединении к газотранспортной или газораспределительной системе (№4578-1);

о платежных услугах (№4364).

В первом чтении Рада рассмотрит проекты:

об обязательном использовании биотоплива в области транспорта (№3356-д);

об участии Ощадбанка в Фонде гарантирования вкладов (№5542);

об изменениях в законе о Нацагентстве по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных преступлений (№5141);

о правовых основах деятельности ГБР (№5305).

Напомним, нардепы 1 июля проведут внеочередное пленарное заседание, на котором планируют рассмотреть ряд вопросов.

Анастасия Рокитна