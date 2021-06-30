Обнародовали новые данные об эффективности вакцины CoronaVac

Чили, одна из стран, где применяют CoronaVac от компании Sinovac Biotech, обновила показатели вакцин в популяции, где циркулируют снижающие их эффективность штаммы коронавируса, сообщает Лига.net.

Цифры (в том числе по Pfizer-BioNTech) назвал на брифинге местный Минздрав, не уточняя, как оценивалась эффективность.

Эффективность "коронавака" в предотвращении развития COVID-19 с симптомами – 63,6% (90,9% у "пфайзера"), госпитализации – 87,3% (97,1%), реанимации – 90% (98,4%), смерти – 86,4% (91,8%). Показатели оценивались не ранее чем через две недели после введения второй дозы.

По сравнению с апрельскими данными по Чили, наблюдается снижение по "коронаваку" на >3% в плане защиты от симптомов, но отмечен рост эффективности против госпитализации (>2%) и смерти (>6%).

Власти Чили поставили цель-минимум – привить 15 млн из 19 млн населения. Страна – среди лидеров мировой вакцинации: на конец июня там введено более 25 млн доз вакцин от Sinovac, Pfizer-BioNTech, Oxford-AstraZeneca и CanSino. Около 80% получили одну дозу, 64% полностью иммунизированы.

12,5 млн привиты одной дозой (82% целевых групп), 10,3 млн – двумя (68% целевых групп).

На этот момент в стране диагноз COVID-19 поставили ~1,55 млн лиц, умерли >32 000. Несмотря на то, что за последнюю неделю число новых случаев снизилось, уровень занятости коек в реанимации по стране доходит до 95%.

Чилийские медики говорят, что 63% пациентов в больницах и >80% госпитализированных не были вакцинированы или не завершили этот процесс. 25-30% заболевших получили полный курс вакцинации, 26% из них – бессимптомные.

"Вакцины защищают. Это должно быть абсолютно ясно, потому что заявления, что "прививка не работает" негативно сказываются на прогрессе вакцинации, доверии людей. И это худшее, что сейчас может случиться", – подчеркнули на брифинге.

Власти страны намерены давать вакцинированным CoronaVac третью дозу: пока обсуждается, будет это та же вакцина, либо усиление сделают дозой Pfizer или Moderna.