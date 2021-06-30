Во Франции заявили, что 20% случаев коронавируса составляет Delta-штамм
Министр здравоохранения Оливье Веран заявил, что во Франции наблюдается активное распространение штамма коронавируса Delta, сообщает Корреспондент.
"Вирус распространяется все меньше, но доля штамма Delta растет и уже составляет 20% вновь выявленных случаев", - сказал министр.
По его словам, эффективным путем борьбы с этим штаммом коронавируса является продолжение кампании COVID-вакцинации.
За несколько недель до этого Веран заявлял об относительно незначительной - до 5% - доле заражений, приходящихся на Delta-штамм. Тогда министр предостерег, что мутация будет распространяться все активнее.
Отметим, что накануне во Франции зафиксировали 509 новых заражений COVID-19, умерли 44 больных.