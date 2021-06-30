Рынок земли: кто не сможет приобрести землю

После открытия рынка земли при удостоверении договоров об отчуждении земельных участков пакет документов, который нужно будет подать нотариусу, будет варьироваться в зависимости от субъектного состава участников сделки, сообщает ЛигаБизнес.

Об этом сообщила заместитель Министра юстиции по вопросам государственной регистрации Ольга Онищук.

Например, если сторонами договора отчуждения земельного участка являются граждане, то кроме документов, которые подтверждают их лицо и гражданство Украины, нужно обязательно предоставить государственный акт на право собственности на землю, договор, свидетельство о праве на наследство или иной документ, подтверждающий право собственности, и документы о денежной оценке отчуждаемого земельного участка.

Кроме того, по ее словам, чтобы определить общую площадь участков, которые имеет право приобрести в собственность одно лицо, нотариусу необходимо будет предоставить сведения и документы о пребывании приобретателя в браке, в том числе зарегистрированному за рубежом, и о приобретении земли сельскохозяйственного назначения на праве общей совместной собственности супружеской пары. Нотариус же имеет право истребовать у потенциального покупателя еще и сведения и документы, которые подтверждают источники происхождения средств для приобретения земельных соток или гектаров.

В Земельном кодексе определены нормативные табу на приобретение права собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения как для физических, так и для юридических лиц. Например, не смогут приобрести сельскохозяйственные гектары в собственность:

- юридические лица, у которых невозможно установить конечного бенефициарного владельца, или же КВБ которых зарегистрированы в оффшорных зонах из утвержденного правительством перечня, или являются гражданами государства-агрессора;

- лица, к которым непосредственно или к связанным с ними лицам применены специальные экономические санкции и иные ограничительные меры в соответствии с Законом "О санкциях" в виде запрета на заключение сделок относительно приобретения в собственность земельных участков;

- лица, относительно которых признана принадлежность (даже в прошлом) к террористическим организациям.

Проведение проверки соответствия приобретателя или владельца земельного участка сельскохозяйственного назначения требованиям Закона будет осуществляться с использованием сведений ряда информационных систем и реестров, в частности Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество (ГРП), Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований и ГЗК.