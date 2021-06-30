Эксперт рассказала, почему Байден и Путин не заключили сделку об Украине

Президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин провели переговоры в Женеве. Стороны никакой сделки по Украине не заключили, хотя тему поднимали, сообщает РБК-Украина.

Почему лидеры стран не заключили сделку по Украине, объяснила аналитик фонда "Демократические инициативы" Мария Золкина.

По ее словам, договориться о каких-то компромиссах в обход Украины невозможно, потому что эти решения потом элементарно не будут легитимизированы украинским обществом и власть это уже поняла.

"То есть это может привести только к внутренней нестабильности. А еще меньше чем в войне наши западные партнеры заинтересованы в том, чтобы Украина превратилась в страну управленческого хаоса" , - сказала Золкина.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский уверен, что на встрече Байдена с Путиным в Женеве не было никаких обещаний насчет украинской стороны.

Автор: Владислав Красинский