Низкий гемоглобин: признаки и что делать
Если обнаружено, что в крови низкий гемоглобин, это говорит о нехватке эритроцитов, что влияет на общее состояние здоровья и в некоторых случаях может быть очень опасно. Разбираемся, как проявляется железодефицит, и что делать в этой ситуации, сообщает Креатив.
При низком гемоглобине могут наблюдаться следующие симптомы:
- головные боли, головокружение;
- обморок;
- упадок сил;
- раздражительность, частые депрессии;
- сухость, бледность, тусклость кожных покровов;
- нарушение обмена веществ;
- проблемы с пищеварением;
- чрезмерная сонливость.
Обнаружив у себя подобные проявления, не следует делать поспешный вывод о нехватке гемоглобина и, тем более, самостоятельно назначать лечение. Необходимо срочно обратиться к врачу, и только общее исследование крови даст однозначный ответ на этот вопрос.
В группе риска находятся подростки, вегетарианцы, любители жестких диет. Симптомы анемии разной степени наблюдаются и при беременности.
Что делать для повышения гемоглобина в крови
Основным способом повысить гемоглобин является увеличение количества железа, прием витамина В12. Лечение определяет доктор после осмотра, на основании анализа крови и при необходимости, других исследований. Могут быть назначены ферритивные препараты, инъекции, дозированный прием витаминов в капсулах, а также корректировка привычного меню. Повторимся, что недопустимо самому себе назначать лечение, т.к. истощение запасов железа бывает и при относительно нормальном уровне гемоглобина, и только специалист может правильно оценить ситуацию.
Препараты, содержащие железо, нельзя принимать вместе с молочными продуктами — они препятствуют его усвоению. Полезно пить витаминизированные соки цитрусовых, фреши, смузи, так как витамин С способствует максимальной усвояемости двухвалентного железа.
Разнообразное и полноценное питание обеспечивает человека необходимыми для нормальной жизнедеятельности веществами, помогает лучшему усваиванию железа. В меню надо обязательно включать:
- печень, мясо птицы, говядину, почки;
- бобовые культуры (фасоль, горох, чечевица);
- фрукты (яблоки, гранат, абрикосы, хурма);
- овощи (томаты, тыква, картофель);
- зелень;
- черный шоколад;
- орехи.
Медицинские препараты рекомендуется принимать в комплексе с аскорбиновой кислотой для улучшения результата. Курс лечения может длиться два месяца и более. Если прервать прием лекарств или пить их нерегулярно, то эффект будет незначительный.
Контролировать свой уровень гемоглобина нужно регулярно и для этого хотя бы раз в год делать анализ крови. Повышение показателя способно улучшить общее состояние организма, избавить от ряда болезней и недомоганий.