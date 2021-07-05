Врач рассказал о признаках низкого гемоглобина и что делать

Если обнаружено, что в крови низкий гемоглобин, это говорит о нехватке эритроцитов, что влияет на общее состояние здоровья и в некоторых случаях может быть очень опасно. Разбираемся, как проявляется железодефицит, и что делать в этой ситуации, сообщает Креатив.

При низком гемоглобине могут наблюдаться следующие симптомы:

головные боли, головокружение;

обморок;

упадок сил;

раздражительность, частые депрессии;

сухость, бледность, тусклость кожных покровов;

нарушение обмена веществ;

проблемы с пищеварением;

чрезмерная сонливость.

Обнаружив у себя подобные проявления, не следует делать поспешный вывод о нехватке гемоглобина и, тем более, самостоятельно назначать лечение. Необходимо срочно обратиться к врачу, и только общее исследование крови даст однозначный ответ на этот вопрос.

В группе риска находятся подростки, вегетарианцы, любители жестких диет. Симптомы анемии разной степени наблюдаются и при беременности.

Что делать для повышения гемоглобина в крови

Основным способом повысить гемоглобин является увеличение количества железа, прием витамина В12. Лечение определяет доктор после осмотра, на основании анализа крови и при необходимости, других исследований. Могут быть назначены ферритивные препараты, инъекции, дозированный прием витаминов в капсулах, а также корректировка привычного меню. Повторимся, что недопустимо самому себе назначать лечение, т.к. истощение запасов железа бывает и при относительно нормальном уровне гемоглобина, и только специалист может правильно оценить ситуацию.

Препараты, содержащие железо, нельзя принимать вместе с молочными продуктами — они препятствуют его усвоению. Полезно пить витаминизированные соки цитрусовых, фреши, смузи, так как витамин С способствует максимальной усвояемости двухвалентного железа.

Разнообразное и полноценное питание обеспечивает человека необходимыми для нормальной жизнедеятельности веществами, помогает лучшему усваиванию железа. В меню надо обязательно включать:

печень, мясо птицы, говядину, почки;

бобовые культуры (фасоль, горох, чечевица);

фрукты (яблоки, гранат, абрикосы, хурма);

овощи (томаты, тыква, картофель);

зелень;

черный шоколад;

орехи.

Медицинские препараты рекомендуется принимать в комплексе с аскорбиновой кислотой для улучшения результата. Курс лечения может длиться два месяца и более. Если прервать прием лекарств или пить их нерегулярно, то эффект будет незначительный.

Контролировать свой уровень гемоглобина нужно регулярно и для этого хотя бы раз в год делать анализ крови. Повышение показателя способно улучшить общее состояние организма, избавить от ряда болезней и недомоганий.