В США авиапассажиры без масок получат штраф в размере $35 тысяч
В США стартовала социальная рекламная кампания для предупреждения авиапассажиров о значительных штрафах за нарушение правил безопасности в условиях пандемии, сообщает Деловая столица.
Кампанию запустило Федеральное управление гражданской авиации США.
В аэропортах распространяют, в частности, социальную рекламу следующего содержания:
"Вы могли потратить 35 тыс. долларов в новенькую машину, а взамен заплатите штраф, потому что подставили под удар бортпроводника".
Управление уже получило 3 201 сообщение о недисциплинированных пассажиров на коммерческих рейсах. Подавляющее большинство (2 429) касалось нарушения правил ношения масок.
"Управление выявило потенциальные грубые нарушения в 491 случае и уже начало производства по 61 делу", — указывает телеканал.