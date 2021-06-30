В США авиапассажиры без масок получат штраф в размере $35 тысяч

В США стартовала социальная рекламная кампания для предупреждения авиапассажиров о значительных штрафах за нарушение правил безопасности в условиях пандемии, сообщает Деловая столица.

Кампанию запустило Федеральное управление гражданской авиации США.

В аэропортах распространяют, в частности, социальную рекламу следующего содержания:

"Вы могли потратить 35 тыс. долларов в новенькую машину, а взамен заплатите штраф, потому что подставили под удар бортпроводника".

Управление уже получило 3 201 сообщение о недисциплинированных пассажиров на коммерческих рейсах. Подавляющее большинство (2 429) касалось нарушения правил ношения масок.