Германия вывела последних солдат с Афганистана

Служащие бундесвера возвращаются в Германию из Афганистана на четырех военных самолетах. Солдаты вооруженных сил ФРГ были направлены в Исламскую Республику после терактов в США 11 сентября 2001 года, сообщает Deutsche Welle.

Миссия вооруженных сил Германии (бундесвера) в Афганистане закончена. Во вторник, 29 июня, последние остававшиеся в военном лагере в Мазари-Шарифе немецкие солдаты на четырех военных самолетах были передислоцированы в Германию.

Среди покинувших центральноазиатскую республику солдат были и представители специального подразделения KSK, осуществлявшие охрану лагеря и обеспечившие безопасность вывода войск.

"Подходит к концу целая глава в истории, интенсивная миссия, которая бросила вызов бундесверу и существенно повлияла на его становление, в том числе и в боях. Миссия, в ходе которой получили ранения души и тела наших солдат, в ходе которой мы теряли людей и оплакивали погибших", - заявила министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

По данным бундесвера, в ходе 20-летней миссии погибли 59 немецких солдат.

До мая в Афганистане находились 1100 немецких солдат. Германия среди стран НАТО обладала вторым по численности военным контингентом в Исламской Республике, уступая лишь США.