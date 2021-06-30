Экс-министр призвал увеличить цену электроэнергии для населения

Для решения системных проблем в электроэнергетике Украины властям необходимо повысить тарифы для населения, которые "в 1,5 раза ниже, чем в социалистической Беларуси", а уязвимых потребителей поддерживать субсидиями на оплату электричества, сообщает UBR.

Такое мнение выразил глава совета Всеукраинской энергетической ассамблеи (BEA), экс-министр топлива и энергетики Украины Иван Плачков.

Эксперт указал, что полноценная работа рынка э/э невозможна без отказа от "перекрестного субсидирования" тарифов для населения государственными энергопредприятиями, на которых возложены обязанности обеспечения доступных цен электричества для бытовых пользователей в рамках режима ПСО ("Энергоатом", "Укргидроэнерго").

Благодаря ПСО бытовые потребители в Украине получают э/э по стоимости 1,68 грн/кВт-ч.

"Конечно, это нужно делать поэтапно. На рынке газа мы это сделали. Но на рынке электроэнергии цены остаются абсолютно нелогичными. В России тарифы выше, и даже в социалистической Беларуси цены для населения выше в полтора раза. Можно в такой ситуации внедрять рынок?" , – задался риторическим вопросом Плачков.

Относительно планов Минэнерго ввести дифференцированный подход тарифообразования, когда те потребители, которые расходуют меньше электроэнергии, платили бы за них по меньшему тарифу, Плачков отметил, что мы не имеем право делить потребителей на категории.

"Почему если я потребляю до 199 кВт-ч, то я одной категории потребитель, а если 201 КВт-ч – то другой? Кто взял на себя такую ответственность? Тут нет логики" , – считает Плачков.

По его мнению, все бытовые потребители в Украине должны платить по одному тарифу, а малообеспеченным гражданам нужно предоставлять деньги на оплату услуги напрямую, через субсидии.