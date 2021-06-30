В Украине за сутки вакцинировали более 81 тыс. человек

В течение прошедших суток, 29 июня, от коронавируса в Украине вакцинировали 81 637 человек, при этом 21 475 украинцев получили первую дозу вакцины, а 60 162 – вторую, сообщает Интерфакс-Украина.

"81 637 человек привито против COVID-19 за сутки 29 июня 2021 года. Одну дозу получили 21 475 человек, полностью иммунизированы – 60 162 человека. В течение суток работали 518 мобильных бригад, 1 336 пунктов прививки, 2 центра вакцинации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по состоянию на 29 июня 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 756 424 человека.