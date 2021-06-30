В Sea Breeze прокомментировали слухи о появлении эсминца США у Крыма

В официальном аккаунте международных учений Sea Breeze опровергли слухи о том, что эсминец ВМС США USS Ross якобы появлялся у берегов оккупированного Крыма, сообщает Европейская правда.

"Вопреки последним сообщениям, эсминец USS Ross ВМС США 30 минут назад и в ближайшем будущем находится в порту Одессы в рамках учений" , - говорится в заявлении.

Despite recent reports, @USNavy#USSRoss as of 30 minutes ago and for the foreseeable future is in port #Odesa, #Ukraine to support #ExerciseSeaBreeze. pic.twitter.com/SJ2KUcQUVg — Exercise Sea Breeze (@ExSeaBreeze) June 29, 2021

Перед тем вечером 29 июня некоторые российские СМИ написали, что эсминец якобы появился в акватории Черного моря возле берегов оккупированного Крыма.