В Sea Breeze прокомментировали слухи о появлении эсминца США у Крыма
В официальном аккаунте международных учений Sea Breeze опровергли слухи о том, что эсминец ВМС США USS Ross якобы появлялся у берегов оккупированного Крыма, сообщает Европейская правда.
"Вопреки последним сообщениям, эсминец USS Ross ВМС США 30 минут назад и в ближайшем будущем находится в порту Одессы в рамках учений", - говорится в заявлении.
Перед тем вечером 29 июня некоторые российские СМИ написали, что эсминец якобы появился в акватории Черного моря возле берегов оккупированного Крыма.