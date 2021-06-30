Может ли здоровое питание быть недорогим: что говорят эксперты

Многие люди считают, что нужно много денег, чтобы правильно питаться. Однако это не обязательно так. Напротив, стоимость не очень здорового фаст-фуда, полуфабрикатов и закусок может довольно высокой, сообщает Телеграф.

Многие по своему личному опыту обнаружили, что здоровое питание может действительно сэкономить деньги в долгосрочной перспективе, особенно если вы будете придерживаться нескольких ключевых принципов при покупке, выборе и приготовлении пищи.

Вот несколько простых советов, которые помогут вам сэкономить при здоровом питании.

1. Употребляйте сезонные продукты

Сезонные фрукты и овощи часто более свежие, ароматные и более доступные, чем продукты, произведенные вне сезона.

2. Покупайте стандартные продукты

Многие продуктовые магазины предлагают продукты как в стандартных, так и в фирменных сортах. Выбор стандартных продуктов вместо известных - это простой способ сэкономить деньги без ущерба для качества. Продукты стандартных брендов обычно сопоставимы с продуктами известных брендов с точки зрения безопасности, качества и пищевой ценности. Тем не менее, всегда полезно сравнить список ингредиентов и этикетки с питанием на ваших любимых фирменных продуктах с аналогичными продуктами, прежде чем покупать их.

3. Планируйте свое питание

Планирование приема пищи заранее - отличный способ сэкономить время и деньги. Попробуйте составить еженедельный план питания, составить список покупок и выделить определенное время для приготовления еды на следующую неделю.

4. Готовьте пищу дома

Приготовление еды дома, а не обед в ресторанах или покупка предварительно упакованных блюд - один из самых простых и эффективных способов сэкономить на здоровом питании. На самом деле, разовая трапеза в ресторане обычно стоит намного дороже, чем покупка ингредиентов, необходимых для самостоятельного приготовления еды дома. Кроме того, с дополнительными сборами, такими как плата за доставку, плата за обслуживание и чаевые, стоимость обеда вне дома или заказа еды на вынос может сильно возрасти. Это также помогает снизить потребление добавленного сахара, соли и искусственных ингредиентов.

5. Ешьте больше белков растительного происхождения

Белки растительного происхождения, такие как бобы, чечевица, нут, тофу и темпе, часто намного дешевле, чем белки животного происхождения, такие как мясо, рыба и птица. Кроме того, эти продукты богаты белком, клетчаткой и множеством других необходимых витаминов и минералов. Их легко добавить в такие рецепты, как запеканки, супы, салаты и жаркое.

Подумайте о том, чтобы заменять растительный белок в своем рационе всего несколько раз в неделю. Это поможет вам сэкономить деньги и сократить потребление мяса. Такая гибкая диета поощряет употребление в основном растительной пищи, но также позволяет вам время от времени есть продукты животного происхождения.

6. Ищите предложения

Большинство продуктовых магазинов делают еженедельные предложения и скидки, которые обычно рекламируются в Интернете, либо в брошюрах и листовках.

7. Покупайте замороженные фрукты и овощи

Если вам трудно израсходовать все свои свежие фрукты и овощи до того, как они начнут портиться, подумайте о приобретении замороженных продуктов. Это отличная альтернатива. Замороженные фрукты и овощи содержат те же ценные питательные вещества, что и свежие сорта, но имеют гораздо более длительный срок хранения, что помогает сократить количество пищевых отходов.

Замороженные овощи также являются отличным дополнением к жареному столу или их можно запекать, тушить или жарить в качестве простого гарнира.

8. Храните продукты правильно

Правильное хранение продуктов может продлить их срок годности, продлить срок хранения еды, сократить количество пищевых отходов и уменьшить ваши расходы на продукты.

Попробуйте застелить ящики для продуктов бумажными полотенцами, чтобы впитать лишнюю влагу и защитить фрукты и овощи. Такие продукты как макароны, рис и крупы храните в герметичном контейнере и помещайте их в прохладное сухое место, чтобы продлить срок их хранения. Вам также следует хранить молочные продукты в основной части холодильника, а не на дверце, и замораживать сырое мясо или птицу, если вы не планируете использовать их в ближайшие дни.

Например, эксперты советуют хранить свежую птицу или говяжий фарш в холодильнике при температуре 4°C или ниже не более 2 дней. Обязательно храните сырое мясо отдельно от других продуктов.

9. Покупайте оптом

Вы можете покупать определенные продукты оптом по более низкой цене, что еще больше упростит получение здорового питания с ограниченным бюджетом.

Улучшение диеты не должно происходить в одночасье. Попробуйте каждую неделю включать несколько советов по сокращению расходов в свой распорядок дня, чтобы постепенно переходить к экономичному плану здорового питания.