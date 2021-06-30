Реестр сертификатов в автомобильной сфере может кардинально измениться

В апреле этого года Министерство инфраструктуры опубликовало проект изменений в Порядок утверждения конструкции транспортных средств и ведение реестра сертификатов ("Проект Изменений"), которые существенно меняют реестр сертификатов типа и соответствия. Какие именно изменения предусмотрены в этом проекте, сообщает 24 Канал.

О каких сертификатах идет речь?

Прежде всего, стоит упомянуть, что автомобили в Украине сертифицируются по двум моделям. Первая, "классическая" модель, предусматривает изготовление автопроизводителем так называемого шаблонного автомобиля (тип автомобиля), на базе которого потом будут изготавливаться автомобили (как конечный продукт).

После изготовления такого шаблонного автомобиля уполномоченный орган (ГП "Госавтотрансниипроект" или ГП "Укрметртестстандарт") проверяет представленные производителем документы на соответствие шаблонного автомобиля требованиям национального законодательства и технических предписаний, после чего выдает сертификат типа (который по факту утверждает соответствующий тип автомобиля). Когда у производителя "на руках" есть такой сертификат, то он может производить автомобили на базе утвержденного типа и выдавать свои сертификаты – сертификаты соответствия. Именно такие сертификаты соответствия позволяют пропускать автомобили на таможенную территорию Украины с целью свободного обращения и осуществлять их первую государственную регистрацию.

Вторая модель предусматривает два сценария: производитель создал автомобиль и не получил сертификат типа или в Украину импортируется автомобиль с пробегом. При обоих сценариях можно получить только один документ – сертификат соответствия по индивидуальному утверждению. Выдается такой сертификат только аккредитованными сертификационными центрами. Наличие такого сертификата, как и в случае с сертификатом соответствия от производителя, позволяет пройти таможенное оформление и осуществить первую государственную регистрацию автомобиля в Украине.

Как работает реестр сертификатов сегодня?

Действующий реестр сертификатов типа транспортных средств и оборудования и выданных производителями сертификатов соответствия транспортных средств или оборудования содержит сведения только о сертификатах типа и выданных производителями сертификатах соответствия (то есть, сертификатах, отнесенных к первой модели сертификации). Сведения о сертификатах соответствия по индивидуальному утверждению содержатся в отдельном реестре – государственном реестре сертификатов соответствия транспортных средств, выданных уполномоченными органами или органами по сертификации (вторая модель сертификации).

Вопросы ведения первого реестра регламентируются порядком, утвержденным приказом Министерства инфраструктуры Украины № 521 за 17.08.2012. Ведение второго реестра не благоустроено ни одним нормативно-правовым актом. О втором реестре упоминается в приказе Мининфраструктуры № 521 за 17.08.2012 и постановлении КМУ № 738 за 09.06.2011 в контексте необходимости предоставления доступа к реестру Министерством инфраструктуры другим органам и обязанности аккредитованных сертификационных центров вносить в этот реестр информацию о выданных ими сертификатах соответствия по индивидуальному утверждению.

Оба реестра имеют достаточно ограниченный круг пользователей: Укртрансбезопасность, Минэкономики, МВД, ГМС и ГПС. Самое интересное, что на практике ни одного из этих реестров (как сетевой базы данных) не существует. По факту, Мининфраструктуры ведет электронную таблицу с минимальным набором информации о транспортных средствах и ссылкой на электронные изображения сертификатов.

Что предлагается проектом изменений?

Проект изменений, подготовленный Мининфрастурктуры, предусматривает кардинально иной подход к формированию реестров, их ведению и предоставлению доступа.

Во-первых, предлагается внедрение одного реестра, который будет содержать данные обо всех трех видах сертификатов: сертификат типа, сертификат соответствия и сертификат соответствия по индивидуальному утверждению.

Во-вторых, реестр будет открытым для всех и будет размещаться на портале e-transport.gov.ua администратором реестра будет Государственное предприятие "Отраслевой центр цифровизации и кибербезопасности". Новый реестр будет состоять из двух частей: публичной и закрытой. Публичная часть будет доступна всем пользователям (без необходимости в авторизации) и будет предоставлять им только сведения о сертификате, а именно – лицевую сторону сертификата в электронной форме.

Закрытая часть будет доступна лишь для субъектов, которые формируют сертификаты: (1) уполномоченные органы, которые утверждают тип автомобилей, (2) производители автомобилей (или уполномоченные представители производителей-нерезидентов) и (3) сертификационные центры, которые выдают сертификаты соответствия по индивидуальному утверждению. Доступ для всех пользователей, включая пользователей закрытой части, будет бесплатным.

В-третьих, уменьшается объем бумажной документации при формировании сертификатов. Следовательно, сертификаты типа будут формироваться уполномоченными органами в электронной и бумажной формах. В случае разногласий предпочтение будет предоставляться электронной форме этого документа. Сертификаты соответствия и сертификаты соответствия по индивидуальному утверждению будут формироваться производителями и сертификационными центрами исключительно в электронной форме.

В частности, производители смогут самостоятельно вносить всю необходимую информацию для создания сертификатов соответствия после получения соответствующего сертификата типа.

Перспективы внедрения изменений

После опубликования Проекта Изменений, Мининфраструктуры подало его на согласование Государственной регуляторной службе Украины, которая отклонила его по процедурным причинам. Очевидно, что после устранения этих недостатков, проект изменений будет подан в Государственную регуляторную службу Украины повторно.

Ожидается, что в случае принятия проекта изменений, он вступит в силу через месяц после даты опубликования. При этом для того, чтобы иметь время для перехода на новый реестр, до 31 декабря 2022 года производителям и сертификационным центрам будет разрешаться выдавать все сертификаты соответствия только в бумажном виде.

Источник: Богдан Бурлака, старший юрист Marchenko Partners