Суд запретил Проминвестбанку продавать свое имущество

Окружной админсуд Киева частично удовлетворил ходатайство компании "Фортуна" (входит в группу компаний Игоря Коломойского) в рамках обеспечения ее иска к Нацбанку по делу о продаже имущества Проминвестбанка, сообщает Finbalance.

Так, суд запретил госрегистраторам и нотариусам совершать любые регистрационные действия в отношении имущества Проминвестбанка. Банку запрещено осуществлять любые действия, направленные на отчуждение принадлежащего ему движимого, недвижимого имущества, ценных бумаг или имущественных прав, в том числе заключать договоры дарения, залога и прочие.

Вместе с тем суд отказался удовлетворить ходатайство "Фортуны" относительно запрета Нацбанку согласовывать и рассматривать различные обращения от Проминвестбанка об отчуждении имущества.

"Не допускается обеспечение иска путем приостановления решений Национального банка Украины, актов Национального банка Украины, а также установления для Национального банка Украины, его должностных и служебных лиц запрета или обязанности совершать определенные действия, обязанности воздерживаться от совершения определенных действий" , – сказано в определении суда по делу №640/16910/21.

Согласно судебным материалам, истец утверждал, что, вопреки аресту активов Проминвестбанка, финучреждение пыталось осуществить отчуждение имущественных прав как кредитора по ряду кредитных договоров.