Обнародован список документов, необходимых для продажи земли

Владелец земельного участка для его продажи обязан иметь кадастровый номер участка, зарегистрировать право собственности и иметь выписку из Госреестра прав собственности в бумажном или электронном виде, сообщает Интерфакс-Украина.

Такие необходимые условия для продажи земли привел министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко в Facebook.

Он пояснил, что наличие кадастрового номера земельного участка можно проверить на публичной кадастровой карте Украины на сайте http://surl.li/ydva﻿. В случае его отсутствия владельцу участка нужно обратиться к разработчику документации по землеустройству для изготовления технической документации по установлению или восстановлению границ участка в натуре и зарегистрировать участок в Государственном земельном кадастре. После этого участку будет присвоен кадастровый номер.

Министр уточнил, что следующим шагом для продажи земельного участка является регистрация права собственности в Государственном реестре прав на недвижимое имущество. Это осуществляют исполнительные органы сельских, поселковых и городских советов, нотариусы или центры предоставления административных услуг.

Для регистрации необходима выписка из Государственного земельного кадастра, копия и оригинал паспорта и идентификационного номера, уплата административного сбора и документ о права на участок (государственный акт на право собственности на землю, договоры купли-продажи, дарения, мены, решение суда, свидетельство о праве на наследство). После регистрации права собственности на землю владелец получает бумажную или электронную выписку из Госреестра прав.