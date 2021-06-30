Форвард сборной Украины больше не сыграет на Евро-2020 из-за страшной травмы

Нападающий "Динамо" и сборной Украины Артём Беседин больше не поможет национальной команде на Евро-2020. 25-летний футболист получил жуткую травму в матче против Швеции, когда соперник грубо влетел ему в ногу, сообщает УНИАН.

О том, что для Беседина чемпионат Европы завершился, сообщил помощник Андрея Шевченко Александр Шовковский в своем Instagram.

Артёма отправили в Киев на более тщательное обследование, после чего ему установят диагноз и озвучат сроки восстановления.