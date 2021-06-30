В Польше изменились правила въезда для граждан Украины
Для граждан Украины, которые не получили прививку либо не переболели Covid-19, Польша ввела обязательный десятидневный карантин, сообщает Вести.
Изоляцию могут не проходить:
- после 7 дней карантина при отрицательном результате теста на коронавирус;
- граждане, которые получили полный курс прививок вакциной, зарегистрированной в Евросоюзе;
- граждане, которые имеют подтверждение о выздоровлении после Covid-19;
- определены в Положении Совета министров ЕС об установлении ограничений и запретов в связи с эпидемией;
- граждане, которые путешествуют самолетом из стран, не входящих в Шенгенскую зону, и будут находиться в течение суток, имея авиабилет.