Сенатор США призвала перевести пенсионные накопления в биткоин

Сенатор США от штата Вайоминг и сторонник биткоина Синтия Ламмис в интервью CNBC призвала рассмотреть цифровое золото в качестве способа диверсификации пенсионных и долгосрочных накоплений, сообщает ForkLog.

«Я беспокоюсь, что все наши пенсионные средства в долларах США деноминируются. В рамках диверсификации распределение активов позволяет не хранить все яйца в одной корзине», — пояснила она.

Ламмис рассказала, что владеет около 5 BTC, а впервые купила первую криптовалюту на отметке $330. Она также назвала биткоин «самым сильным хранилищем ценности» в долгосрочной перспективе.

В ноябре 2020 года Ламмис пообещала вывести обсуждение цифрового золота на национальный уровень.