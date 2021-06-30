Арахамия рассказал, когда ВР примет закон о коренных народах

Верховная Рада планирует на внеочередном заседании в четверг принять законопроект о коренных народах Украины (№ 5506) в первом чтении. Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, сообщает Интерфакс-Украина.

"Есть много разных позиций в отношении законопроекта о коренных народах, но думаю, что первом чтении мы его нормально пройдём, а между первым и вторым будем дорабатывать", - сказал Арахамия журналистам в среду.

Вместе с тем на уточняющий вопрос корреспондента агентства "Интерфакс-Украина", будет ли законопроект рассмотрен в четверг только в первом чтении, парламентарий ответил утвердительно.