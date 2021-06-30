В ГНС рассказали, как платить ЕСВ при неполном рабочем дне

Специалисты Главного управления ГНС в Закарпатской области обращают внимание работодателей на то, в каком размере платится единый социальный взнос, если наемный работник работает неполный рабочий день, сообщает ЛигаБизнес.

В случе, если база начисления единого социального взноса не превышает размера минимальной заработной платы, установленной законом на месяц, за который получен доход, сумма единого социального взноса рассчитывается как произведение размеру минимальной заработной платы, установленной законом на месяц, за который получен доход (прибыль), и ставки взноса (ст. 8 Закона № 2464-VI "О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование").

Трудовым договором при согласии работника и работодателя может быть установлен неполный рабочий день или неполная рабочая неделя. Оплата труда в этих случаях согласно ст. 56 Кодекса законов о труде осуществляется пропорционально отработанному времени или в зависимости от выработки.

Следовательно, работодатель имеет право начислить работнику, который работает неполный рабочий день, заработную плату ниже минимальной, но при условии, что сумма начисленной заработной платы должна быть не меньше, чем часть от минимальной заработной платы, которая приходится на фактически отработанное время.

Относительно единого социального взноса, то работодатель рассчитывает его сумму как произведение размера минимальной заработной платы за месяц, за который насчитывается заработная плата (доход), и минимальной ставки единого социального взноса. В налоговой службе напоминают что в 2021 году минимальная заработная плата составляет 6000 грн, а минимальная ставка ЕСВ - 1320 гривен.

При начислении заработной платы (доходов) физическим лицам из источников не по основному месту работы ставка единого социального взноса применяется к определенной базе начисления независимо от ее размера (абз. третий части пятой ст. 8 Закона № 2464).