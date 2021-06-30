В аннексированном Крыму ухудшается ситуация с COVID

В аннексированном Крыму ухудшается ситуация с распространением коронавируса. Специалисты указывают на рост числа летальных случаев. Всего за последнюю неделю там заразилось более 1,7 тысячи человек. ﻿Об этом заявил "глава Крыма" Сергей Аксенов, сообщает Страна.ua.

"У нас динамика, к сожалению, негативная. За неделю подтверждено 1726 случаев новой коронавирусной инфекции, 1327 случаев внебольничной пневмонии, зарегистрировано 43 летальных исхода" , - сказал "глава Крыма" Сергей Аксенов.

По его словам, основными местами заражения коронавирусом в аннексированном Крыму являются: общественный транспорт, учреждения, где люди массово собираются, в том числе больницы, и ночные клубы.

Хуже всего ситуация обстоит в Симферополе, Ялте и Алуште.

При этом стойкая тенденция к росту заболеваемости наблюдается на всем полуострове, увеличивается уровень летальности.

По информации специалистов, в ближайшие две недели такая ситуация сохранится.

При этом показатель заболеваемости коронавирусом начал стабильно расти в аннексированном Крыму с начала июня. В мае на полуострове фиксировали в среднем около 95 новых случаев заражения за сутки, к концу июня этот показатель достиг отметки в 294.