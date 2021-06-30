Арахамия прокомментировал свое сообщение, когда он не узнал Хмару и Шишкина

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия прокомментировал свое сообщение в чате фракции, когда он не узнал Степана Хмару и первого генпрокурора Украины Виктора Шишкина.

Об этом сообщает Telegram-канал Политика Страны.

Отметим, что Арахамия, не узнав Хмару и Шишкина, написал в партийном чате "Что это за два деда-мопеда? Стоят в зале".

Арахамия рассказал, что "хорошо знает и Шишкина, и Хмару, но со спины не научился распознавать людей".

Он также подчеркнул, что "и подумать не мог, что такие уважаемые люди могут себе позволить делать политические провокации на торжественном событии".