Арахамия прокомментировал свое сообщение, когда он не узнал Хмару и Шишкина
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия прокомментировал свое сообщение в чате фракции, когда он не узнал Степана Хмару и первого генпрокурора Украины Виктора Шишкина.
Об этом сообщает Telegram-канал Политика Страны.
Отметим, что Арахамия, не узнав Хмару и Шишкина, написал в партийном чате
"Что это за два деда-мопеда? Стоят в зале".
Арахамия рассказал, что
"хорошо знает и Шишкина, и Хмару, но со спины не научился распознавать людей".
Он также подчеркнул, что
"и подумать не мог, что такие уважаемые люди могут себе позволить делать политические провокации на торжественном событии".
"Если бы я знал, что это эти два уважаемые джентльмены, я бы лично подошел и сказал бы, что нужно понимать, где вы находитесь...Как это выглядит на телевидение в стране агрессоре, когда ты Президента называешь убийцей. Мне кажется, это не корректно...", - рассказал Арахамия.