Арахамия прокомментировал свое сообщение, когда он не узнал Хмару и Шишкина

Арахамия прокомментировал свое сообщение, когда он не узнал Хмару и Шишкина

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия прокомментировал свое сообщение в чате фракции, когда он не узнал Степана Хмару и первого генпрокурора Украины Виктора Шишкина.

Об этом сообщает Telegram-канал Политика Страны.

Отметим, что Арахамия, не узнав Хмару и Шишкина, написал в партийном чате "Что это за два деда-мопеда? Стоят в зале".

Арахамия рассказал, что "хорошо знает и Шишкина, и Хмару, но со спины не научился распознавать людей".

Он также подчеркнул, что "и подумать не мог, что такие уважаемые люди могут себе позволить делать политические провокации на торжественном событии".

"Если бы я знал, что это эти два уважаемые джентльмены, я бы лично подошел и сказал бы, что нужно понимать, где вы находитесь...Как это выглядит на телевидение в стране агрессоре, когда ты Президента называешь убийцей. Мне кажется, это не корректно...", - рассказал Арахамия.

Новости

analytics