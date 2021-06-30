Три ловушки, которые провоцируют стресс на работе

Со стрессом на работе точно сталкивался каждый из нас, но иногда мы сами провоцируем его из-за психологических особенностей, даже когда на это нет объективной причины, сообщает WomanEL.

﻿Какие есть 3 ловушки, которые провоцируют стресс на работе?

Перфекционизм

Перфекционизм, это проблема многих работников. Желание выполнять все задачи идеально, на что тратится очень много времени и сил даже тогда, когда этого никто не просит.

Чрезмерная адаптация

Этот аспект касается того, что вы слишком сильно пытаетесь подстроиться под окружающих, чтобы быть идеальным сотрудником или угодить всему руководству. В этом случае вы жертвуете своими интересами и ментальным здоровьем ради других людей, что зачастую остается незамеченным.

Слишком сильная вовлеченность

Еще одна ловушка, которая только увеличивает стресс это чрезмерная вовлеченность в процессы. Это здорово, если вам нравится работа и вы готовы тратить на нее все силы, но в итоге такая позиция приводит к выгоранию и прокрастинации.