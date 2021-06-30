Албания подозревает граждан РФ в шпионаже

Власти Албании подозревает в шпионаже двух граждан России, которые находились в стране во время международных военных учений Defender Europe 21, сообщает Укринформ.

"Прокуратура Тираны открыла дела по подозрению в незаконном сборе и передаче информации против русских Георгия Буданова и Владислава Черкасова", - говорится в сообщении.

Буданов приехал в Албанию 1 марта 2021. Он представился бизнесменом, который заинтересован в инвестициях в город Влера.

Однако в албанских стражей порядка возникли подозрения относительно цели его пребывания во время проведения в Албании учений Defender Europe 21. 10 мая россиянин был депортирован пограничной полицией.

Второй россиянин, Черкасов, въехал в Албанию 12 мая. По информации СМИ, он заявил, что его пунктом назначения является город Дуррес, где в то время проводились учения Defender Europe 21. Этот факт вызвал сомнения в истинной цели прибытия россиянина в Албанию.

Во время проверки вещей Черкасова было обнаружено дрон, который ему не позволили ввезти.

Как отмечается, в течение трех дней пребывания в Албании (в Тиране и Дурресе) россиянин был под постоянным наблюдением.