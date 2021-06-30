S&P присвоил Укравтодору кредитный рейтинг после выпуска евробондов

Одно из ведущих рейтинговых агентств Standard&Poor's предоставило Укравтодору кредитный рейтинг инвестиционного уровня «В». Это произошло после того, как Укравтодор успешно разместил на Лондонской фондовой бирже евробонды «Большой стройки, сообщает УНИАН.

Рейтинговая оценка отражает способность эмитента ценных бумаг выплачивать задолженность и проценты относительно долговых обязательств других заемщиков. Наличие такого рейтинга является важным условием открытого рынка. На международном уровне рейтинг играет роль при проведении переговоров с инвесторами и привлечении средств, рассказали в Укравтодоре.

Напомним, 17 июня Укравтодор впервые в истории Украины выпустил евробонды на Лондонской фондовой бирже под государственные гарантии. В ходе транзакции удалось разместить 700 млн долларов США под 6,25% на срок 7 лет.

Привлеченные средства планируется направить на обновление дорожной инфраструктуры в рамках программы Президента Владимира Зеленского «Большая стройка».