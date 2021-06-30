Минфин продал гособлигации на более 2,5 млрд грн

Министерство финансов на аукционах по продаже облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) 29 июня привлекло в госбюджет 2,532 млрд грн, сообщает Экономическая правда.

Инвесторам предложили семь выпусков ценных бумаг в гривне. Срок обращения предлагаемых государственных облигаций - 3 месяца, 1 год, 1,5 года, 2 года, 3 года, 5 лет и 6 лет.

Средневзвешенная доходность 3-месячных ОВГЗ составила 8,5%, 1-летних - 10,99%, 1,5-летних - 11,30%, 2-летних - 12,0%, 3-летних - 12,30%, 5-летних - 12,59%, 6-летних - 12,73%.﻿