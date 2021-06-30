Тина Кароль заинтриговала фанатов обнаженными снимками

Украинская певица Тина Кароль поделилась с поклонниками снимками, на которых продемонстрировала обнаженный образ. Артистка позировала без одежды и с удавом на голом теле, сообщает Обозреватель.

Соответствующие кадры знаменитость опубликовала на странице в Instagram. ﻿Кароль появилась перед подписчиками сидя на полу полностью обнаженной. На ее теле лежал удав с желтым окрасом. Волосы певица решила распустить, а также она сделала легкий дневной макияж.

Такая пикантная фотосессия прошла в преддверии премьеры клипа на песню "Красиво", которая состоится 1 июля.

Кароль разделась на фотосессии. Источник: patreon.com/tinakarol