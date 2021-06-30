Ликвидация банков: Рада изменила процедуру

В Украине усовершенствуют процедуру ликвидации банков. Верховная рада одобрила во втором чтении соответствующий законопроект №4546, сообщает РБК-Украина.

"За" проголосовали 256 нардепов.

Закон совершенствует некоторые вопросы возмещения вреда (убытков) лицами, связанными с банком. Фонд гарантирования вкладов физических лиц сможет заключать договор о добровольном возмещении такого ущерба или мировое соглашение. Благодаря закону ФГВФЛ будет действенным в вопросе возвращения активов банков-банкротов.

Прописан механизм возврата средств бывшим кредиторам банка после его ликвидации. В законе предусмотрели освобождение от уплаты судебного сбора, государственной пошлины, платы в сфере государственной регистрации.

Уточняются некоторые процедурные аспекты вывода неплатежеспособного банка с рынка, ликвидации банков, полномочия ФГВФЛ, его органов, механизм правовой защиты работников членов административного совета фонда.

Глава налогового комитета Данил Гетманцев ранее сообщал, что Фонд гарантирования вкладов при ликвидации банков обнаружил выведенных денег на 120 млрд гривен и установил 700 связанных с банками лиц и других, которые могут быть причастны к причинению вреда.

Автор: Юлия Струк