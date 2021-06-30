Ученые назвали лучшее время для еды

Одно немецкое исследование показало, что плотный, качественный завтрак помогает сбросить лишний вес. А вот зато отсутствие завтрака, когда человек уходит на работу натощак, ведет к проблемам с сердцем и сосудами, сообщает Здоровый образ.

Хотя это только одно исследование и есть совершенно противоположные мнения. Так, например, многие диетологи говорят, что важность завтрака сильно переоценивается. Так как же дело обстоят на самом деле, какое лучшее время для еды, и как вообще распределять продукты на завтрак, обед и ужин? Смотрите более подробно далее в видео.