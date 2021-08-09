Варианты отдыха в перерыв, для более продуктивной работы

Когда перед тобой огромный список дел, то перерывы – это большая роскошь. Однако, для твоего здоровья они просто необходимы. К тому же отдых положительно повлияет и на продуктивность работы. После хорошего отдыха ты будешь работать эффективнее и с удовольствием, сообщает Men's Life.

Предлагаем тебе ряд советов, которые помогут отвлечься и отдохнуть от работы, сохранить заряд энергии и вдохновения на весь рабочий день.

Перерыв 5 – 15 минут:

Двигайся

Бизнес-консультант Карсон Тейт в своей книге "Работай легко. Индивидуальный подход к повышению производительности" советует во время перерыва не думать о работе и полностью от нее отвлечься. Не желательно совмещать перекусы и просмотр электронной почты или других документов.

Лучше в это время походи: несколько раз спустись и поднимись по лестнице, соверши прогулку на свежем воздухе. Ходьба (движение) сконцентрирует твои мысли и повысит творческий потенциал.

Тейт заявляет: "Неважно, что вы будете делать, главное – разогреться. Пятиминутный перерыв может быть даже эффективнее получасового, если включить в него движение".

Расслабься

А лучше иногда вообще ничего не делать. Moрa Томас дает совет во время перерыва не перечитывать список необходимых дел на день, а заняться медитацией или просто расслабиться и глубоко подышать.

"Такие приемы помогут взбодриться, сколько бы у вас не было времени: 2 минуты или 20", – заявляет Томас.

А лучше помечтай, глядя на зелень за твоим окном. По результатам исследований подобные "зеленые" мини-перерывы способствуют улучшению концентрации памяти и повышению эффективности работы.

Перерыв 30 минут:

Не оставайся за рабочим столом. Лора Стэк рекомендует прогуляться в быстром темпе. А если за окном плохая погода, просто несколько раз спуститься и подняться по лестнице.

"Когда вы часами сидите за столом, уровень энергии падает. Извлекайте максимум из того, что есть: пройдитесь до парковки или по всем этажам здания, используйте обычную лестницу как тренажер" – говорит Стэк .

Пообщайся с коллегами

Вместо того, чтобы во время перерыва оставаться на рабочем месте, желательно пройтись со своими коллегами. Пообщаться с ними на интересующие вас темы. Это поможет расслабиться, отвлечься от работы, а также даст возможность получить новую информацию по каким-либо необходимым вопросам. Подобное общение способствует укреплению рабочих отношений и полезно для карьеры.

Запиши свои мысли и идеи

А если во время перерыва все-таки нет желания куда-либо выходить, просто возьми лист бумаги или блокнот – запиши свои мысли. Тем самым ты как бы от них освободишься и сможешь более объективно оценить свои действия. А если впереди у тебя большой проект, то сделай на листе бумаги пометки о своих планах.

Еще один способ отвлечься от рабочего процесса – взять интересную книгу и почитать ее. Доказано, что чтение порой лучше снимает стресс и напряжение, нежели прогулки и музыка. Ты отвлекаешься, успокаиваешься и забываешь о рабочих проблемах.

Наведи порядок на рабочем столе

Иной способ расслабиться и отдохнуть во время работы – это просто убрать на своем рабочем месте. Хотя некоторые говорят, что беспорядок на столе идет всегда рядом с творчеством, однако, хаос и заваленный бумагами стол вызывает стресс и нежелание за ним работать. Внутренне создается впечатление, что ты не способен справиться с работой. И где-то под грудой бумаг ты не можешь найти необходимый тебе документ.

Эти простые советы помогут расслабиться, повысить работоспособность и получить хорошие конечные результаты.