Новые романтические фото Михаила Заливако с Анной Богдан

После завершения шоу "Холостяк-11" его победительница и главный герой Анна Богдан и Михаил Заливако продолжают отношения. Пара поделилась новым страстным фото, сообщает 24 Канал.

Завершение проекта "Холостяк-11" дало толчок Михаилу Заливако и Анне Богдан осуществлять свои мечты. Пара отправилась в Турцию, где наслаждалась отдыхом. Впоследствии они вернулись в Украину. Однако Михаил и Анна продолжают показывать милые совместные фотографии.

Для совместного выхода в свет Заливако оделся лаконично – в серую футболку, джинсы и белые слипоны с голубым принтом. Зато победительница романтического шоу выбрала желтое атласное платье на тонких бретелях. Она соединила наряд с мятными босоножками на высоких каблуках, украшенными камнями.

Михаил Заливако и Анна Богдан / Фото с инстаграма

"Холостяк" трогательно подписал романтический снимок, признаваясь в чувствах к любимой.