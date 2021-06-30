Смена поставщика газа: документы начали принимать в "Дії"

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» начала принимать цифровые документы в мобильном приложении «Дія» для оформления заявки на смену поставщика газа, сообщает УНИАН.

Отмечается, что теперь вся необходимая информация для смены поставщика будет подгружаться в заявление из приложения, а сама процедура смены поставщика будет занимать гораздо меньше времени.

"Ранее процедура изменения газовой компании занимала до 3-х недель, теперь - до 3-х дней. Подача заявки происходит в несколько кликов, а обработка - 10-15 минут" , - сказано в сообщении.

Согласно сообщению, для того, чтобы оформить заявление с помощью приложения «Дія», нужно зайти на сайт gas.ua в раздел «Стать нашим клиентом»; выбрать возможность «подать заявление с «Дія»; выбрать ID-карту или идентификационный код; сканировать QR-код; подтвердить передачу цифрового документа; заполнить дополнительные необходимые поля для смены поставщика; выбрать функцию «Сформировать файл заявки» и после этого подписать заявление удобным способом.