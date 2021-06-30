Рецепт вкуснейшей шаурмы: готовим дома

Рецепт вкуснейшей шаурмы: готовим дома

Шаурма – самая популярная и любимая уличная еда. Но зачем покупать эту пищу на улице, если можно привлечь фантазию и порадовать себя шаурмой приготовленной дома, сообщает 24 Канал.

Ингредиенты:

  • Куриное филе – 2 штуки;
  • Куриные окорочка без кости – 2 штуки;
  • Масло – 3 столовых ложки;
  • Черный молотый перец;
  • Красный молотый перец; Соль по вкусу;
  • Пекинская капуста – 1 кочан;
  • Морковь – 1 штука;
  • Маринованные огурцы – 2 штуки;
  • Малосольные огурцы – 2 штуки;
  • Красный лук – 1 штука;
  • Помидоры – 5 штук;
  • Чеснок – 2 – 3 зубчика;
  • Свежий огурец – 1 штука;
  • Натуральный йогурт – 250 миллилитров;
  • Лаваш – 4 штуки.

Способ приготовления:

  1. Куриное филе нарезать вдоль очень тонкими пластами.
  2. Куриные окорочка положить в полиэтиленовый пакетик и тонко отбить.
  3. Все мясо сложить в миску, перемешать с маслом и специями. Накрыть пленкой и оставить на 20 минут.
  4. Пекинскую капусту помыть и тонко нарезать.
  5. Очищенную морковь натереть на средней терке. Положить морковь в миску с пекинской капустой и перемешать.
  6. Маринованные огурцы нарезать на кружочки, затем каждый кружочек нарезать на полоски.
  7. Лук почистить, нарезать на тонкие полукольца, выложить в небольшую миску и залить маринадом из огурцов. Оставить на 20 минут.
  8. Помидоры нарезать тонкими кружочками, зелень и чеснок измельчить.
  9. Свежий огурец натереть на мелкой терке, предварительно отрезав кончики.
  10. Для приготовления соуса в миску отправить йогурт и добавить туда чеснок, укроп и натертый свежий огурец. Посолить и перемешать.
  11. Выложить пластинки курицы на сухую горячую сковороду. Лучше использовать сковороду гриль. Обжарить с обеих сторон до готовности. Готовую обжаренную курицу нарезать на маленькие полоски.
  12. Малосольные огурцы крупно нарезать. Лук отжать от жидкости.
  13. Лаваш разрезать на два прямоугольника и выложить на рабочую поверхность.
  14. Выложить ингредиенты с одного края лаваша. Каждый последующий слой должен быть немного уже, чем предыдущий. Слои выкладываем в следующем порядке: пекинская капуста, курица, лук, помидоры, огурцы малосольные, огурцы маринованные, соус.
  15. Завернуть лаваш в виде конвертика. Слегка обжарить конвертики на сухой сковороде с обеих сторон.
Шаурма

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