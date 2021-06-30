Рецепт вкуснейшей шаурмы: готовим дома

Шаурма – самая популярная и любимая уличная еда. Но зачем покупать эту пищу на улице, если можно привлечь фантазию и порадовать себя шаурмой приготовленной дома, сообщает 24 Канал.

Ингредиенты:

Куриное филе – 2 штуки;

Куриные окорочка без кости – 2 штуки;

Масло – 3 столовых ложки;

Черный молотый перец;

Красный молотый перец; Соль по вкусу;

Пекинская капуста – 1 кочан;

Морковь – 1 штука;

Маринованные огурцы – 2 штуки;

Малосольные огурцы – 2 штуки;

Красный лук – 1 штука;

Помидоры – 5 штук;

Чеснок – 2 – 3 зубчика;

Свежий огурец – 1 штука;

Натуральный йогурт – 250 миллилитров;

Лаваш – 4 штуки.

Способ приготовления: