Самый старый и новый iPhone сравнили

Блогер сравнил оригинальный iPhone и самый последний смартфон Apple. Видео обзора доступно на YouTube-канале PhoneBuff, сообщает Лента.Ру.

Энтузиаст решил сравнить производительность двух смартфонов, которые разделяют 13 лет. Блогер отметил, что старый iPhone первого поколения на порядок уступает iPhone 12 по техническим характеристикам. Например, если модель 2007 года имеет одноядерный чип, 128 мегабайт оперативной и четыре гигабайта встроенной памяти, то новый аппарат оснащается шестиядерным процессором, четырьмя гигабайтами оперативной и 64 гигабайтами встроенной памяти.

Автор обзора планировал синхронно открывать все приложения на обоих телефонах и сравнивать скорость работы, однако столкнулся с трудностями. Из-за того, что большая часть сторонних программ не поддерживается оригинальным iPhone, ему пришлось ограничиться встроенными программами.

При взаимодействии со всеми сервисами первый iPhone работал медленнее, чем iPhone 12. Однако самая большая разница в производительности была зафикисирована при открытии программ App Store и Safari. PhoneBuff подытожил, что для открытия ряда приложений оригинальному смартфону Apple потребовалось 2 минуты 29 секунд, тогда как новый аппарат справился с задачей за одну минуту.

Первый смартфон от Apple был представлен 9 января 2007 года. Аппарат получил сенсорный 3,5-дюймовый экран, процессор Samsung S3C6400, 128 мегабайт оперативной памяти, одинарную камеру разрешением два мегапикселя, поддержку технологий EDGE и GPRS. Телефон, который журнал Time назвал «изобретением года», был оценен минимум в 499 долларов.