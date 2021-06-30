Путин назвал препарат, которым вакцинировался

Президент России Владимир Путин, который еще в апреле получил вторую дозу вакцины от коронавируса, рассказал, что прививку ему делали "Спутником V". Ранее название препарата, который ему кололи не раскрывалось, сообщает Страна.ua.

По словам Путина, он привился "Спутником V". Хотя сначала он оговорился отметив, что вакцинировался "Вектором". Президент РФ сказал, что ранее он не говорил название вакцины, потому что его "так попросили, чтобы не рекламировать препарат" . То есть чтобы россияне вакцинировались разными вакцинами, а не только "Спутником".

По словам президента России, на видео он процесс вакцинации не записывал:

"А если бы укол надо было делать не в руку, а в другое место - тоже надо было показывать?"

По словам Путина, его близкие люди - "из ближайшего круга" - вакцинировались и заболели. Но перенесли болезнь легко.

Также президент РФ заявил, что, по его мнению, предотвратить дальнейшее распространении эпидемии можно только с помощью вакцинации. По словам Путина, он не поддерживает обязательную вакцинацию, в регионах ее ввели, чтобы предотвратить новый локдаун. Также президент России выразил надежду, что предубеждения граждан против прививок будут проходить.