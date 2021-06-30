В Раде зарегистрировали законопроект о гендерном равенстве в армии

Народные депутаты зарегистрировали законопроект обеспечения равных прав женщин и мужчин во время военной службы, сообщает Укринформ.

Согласно пояснительной записке, законопроект №5713 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно прохождения военной службы в Вооруженных силах Украины и других военных формированиях" направлен на обеспечение равных прав женщин и мужчин при прохождении военной службы, а также призван предотвращать дискриминации по признаку пола в сфере безопасности и обороны.

Проект закона предлагает установить принципы равенства в армии путем уравнивания прав мужчин и женщин военнослужащих в сфере социальной защиты.

В частности, предлагается обеспечить им равные возможности на получение санаторно-курортного лечения, предоставить равное право в мирное время и с некоторыми ограничениями во время действия особого периода, военного положения на использование отпуска по уходу за ребенком, включая выплатой денежной компенсации при увольнении за все неиспользованные дни ежегодного дополнительного социального отпуска.

Также предложено предоставлять военнослужащим отпуск при рождении ребенка с сохранением денежного обеспечения не только в мирное время, но и в период военного положения.

Предполагается также уравнивание мужчин и женщин военнослужащих в обязанностях несения военной службы. В частности, в контексте суточных нарядов, однако с соблюдением законодательства по вопросам материнства и детства, а также дать равный доступ к высшим офицерских должностей с обязательным соблюдением принципа избежание дискриминации по признакам пола.

Отмечается, что по фактам дискриминации по убеждениям и признаками, а также сексуальных домогательств, служебные расследования должны проводиться в обязательном порядке для надлежащего реагирования на такие случаи, что согласуется с международными обязательствами Украины.