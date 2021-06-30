Названы самые добрые породы кошек
Кошки, в зависимости от породы, могут довольно сильно отличаться характером. Некоторые питомцы очень любят людей, тянутся к ним и хотят всегда быть рядом. Специалисты перечислили самые добрые породы кошек, сообщает Профиль.
Мейн-кун
Эта пушистая и крупная кошка очаровывает многих людей. Мейн-куны очень преданные, игривые, хорошо поддаются дрессировке, обожают своего хозяина. При этом кошка не отличается требовательностью.
Бирманский кот
Особенность бирманских котов – красивые голубые глаза. Эта порода очень ласковая и игривая. Такие питомцы отлично подойдут семье с детьми и другими домашними животными.
Корниш-рекс
Корниш-рекс считается самой дружелюбной породой не только по отношению к людям, но и к другим домашним животным. Коты отличаются необычной формой ушей, миниатюрным ростом, мягкой шерстью и большими выразительными глазами. Также корниш-рекс выделяется активностью и игривостью.
Рагамаффин
Рагамаффины – милые, добрые, послушные и уравновешенные кошки. Они прекрасно ладят с детьми и другими домашними животными.
Персидский кот
Персидские коты довольно требовательные, но в то же время преданные и дружелюбные. Отличаются необычным раскрасом и мягкой струящейся шерстью.
Сфинкс
Внешность этой породы кошек может отталкивать некоторых людей, однако на самом деле это очень добрые питомцы. Активные и игривые сфинксы отличаются большой любовью к людям.