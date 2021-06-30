Путин назвал Зеленского "врагом России"

Российский лидер Владимир Путин считает нынешнее руководство Украины "недружественным" по отношению к Российской Федерации, сообщает Деловая столица.

Такое заявление Путин сделал сегодня в ходе "Прямой линии".

В ходе онлайна Путин огласил старую пропагандистскую идею Кремля, что украинцы и россияне – якобы "один народ" и пообещал даже написать об этом отдельную аналитическую статью.

"Мы единое целое, а сегодняшнее руководство Украины к нам явно недружественное" , — заявил он при этом.

В то же время Путин почему-то считает, что украинский народ не является недружественным по отношению к стране, оккупировавшей часть территории Украины.

Также, по словам российского лидера, Зеленский якобы "отдал страну под полное внешнее управление Вашингтона и отчасти Берлина".