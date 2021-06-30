Клиентов банков будут проверять по-новому

Монобольшинство Верховной Рады проголосовало за законопроект №4364, который должен минимизировать кибермошенничество и усилить ответственность за незаконные действия с платежными инструментами, сообщает Обозреватель.

Соответствующий документ во втором чтении и в целом поддержал 241 народный депутат, среди которых 193 – из партии "Слуга народа".

Авторами законодательной инициативы являются ряд нардепов партии "Слуга народа", в частности Ольга Василевская-Смаглюк, Виктория Кинзбурская, Даниил Гетманцев и другие. Об этом свидетельствует официальный сайт парламента.

Цель документа – изменение подходов к правовому регулированию платежного рынка, расширение круга поставщиков платежных услуг и упорядочение их деятельности на платежном рынке.

Законопроект предусматривает установление правил предоставления платежных услуг в Украине, установление требований к поставщикам платежных услуг, усиление защиты прав потребителей этих услуг, повышение безопасности и эффективности предоставления платежных услуг, а также содействие инновациям и приведение законодательства Украины в соответствие с законодательством ЕС.

Советник главы правления Кредитвест банка Василий Невмержицкий отмечал, что большинство клиентов крупнейших украинских розничных банков, скорее всего, разницы после вступления в силу закона не почувствуют, поскольку суть этих изменений – защитить деньги клиента от мошенников.

Что изменится:

В Украине появятся девять платежных услуг, из которых семь являются финансовыми платежными, а две – нефинансовыми (также будет определен круг их поставщиков).